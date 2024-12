Kam na praznik kulture? Brezplačnih prireditev bo cel kup

Kulturne ustanove po Sloveniji danes, na Ta veseli dan kulture že petindvajseto leto zapored na široko odpirajo svoja vrata. Prijavljenih je skoraj 200 dogodkov, od vodenih ogledov do filmskih projekcij in pogovorov.

V muzejih, galerijah, gledališčih in drugih ustanovah se bodo zvrstile brezplačne razstave, vodenja, delavnice, predstave in druge prireditve, Upravni odbor Prešernovega sklada pa bo razglasil Prešernove nagrajence za leto 2024.

Dan odprtih vrat v Idriji in Cerknem

Na Ta veseli dan kulture z dnevom odprtih vrat na brezplačen ogled začasnih in stalnih razstav vabita Mestni muzej Idrija (med 9. in 17. uro) in Cerkljanski muzej (med 9. in 15. uro). Na gradu Gewerkenegg v Idriji bo ob 18. uri sledilo predavanje direktorja Mestnega muzeja Idrija dr. Mihe Kosmača o izzivih obnove in upravljanju s Partizansko bolnico Franja, ki jo je lanska vremenska ujma močno poškodovala – spomenik od tedaj ostaja zaprt.

V Centru za obiskovalce Geopark Idrija vabijo z brezplačnim ogledom razstave Zapisano v kameninah, zanimiv bo tudi glasbeni sprehod po Antonijevem rovu ob dnevu sv. Barbare. V spomin na zavetnico rudarjev, ki goduje 4. decembra, Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija ob 18. uri vabi v Antonijev rov.

V Cerkljanskem muzeju je bolnici Franja posvečena razstava Partizanska bolnica Franja – skriti dragulj Evrope, ob njej pa vabijo tudi na ogled stalne Cerkljanska skozi stoletja, na kateri sta predstavljena zgodovinski razvoj Cerkljanske od prvih pisnih omemb sredi 13. stoletja pa vse do konca 20. stoletja ter način življenja domačinov, ki so vztrajali v teh grapah in strminah.

Asta Vrečko: Naj bo vsak dan dan za kulturo

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v svoji poslanici ob tem veselem dnevu kulture med drugim spomnila, da je letos začel veljati veljati nov Nacionalni program za kulturo, ki kulturo opredeljuje kot javno dobro. »To pomeni decentralizacijo, boljše pogoje dela za delavke in delavce v kulturnem sektorju ter široko dostopnost kulturnih vsebin za vse prebivalke in prebivalce v Republiki Sloveniji, je pojasnila in dodala: »Naj bo Ta veseli dan kulture poln kulturnih in umetnostnih doživetij za vsakogar. Naj bo vsak dan − dan za kulturo.«

V Kranju pregledna razstava Tomata Koširja – vizualnega Prešerna današnjega časa

V Galeriji Prešernovih nagrajencev se bo na ta dan, ki je tudi praznik Mestne občine Kranj, ob 18. uri odprla pregledna razstava del enega vodilnih slovenskih grafičnih oblikovalcev Tomata Koširja, nagrajenca Prešernovega sklada za leto 2023. Na dogodku bo umetnik predstavil tudi svojo monografijo. Razstavo, ki bo na ogled do 31. januarja 2025, bo odprla ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Tomato Košir je znan po svojih vizualnih komentarjih, ki reflektirajo družbene in politične teme ter s svojo kritično noto prispevajo k interpretaciji širših družbenih vprašanj. Razstava ponuja vpogled v več kot dve desetletji njegovega ustvarjanja, med drugim vključuje več kot 120 del, zbranih v knjigi Vizualni komentar.

Kot je zapisala ministrica, Koširjevi vizualni komentarji združujejo družbeno angažiranost in umetniško mojstrstvo. Župan Matjaž Rakovec ga je označil za »vizualnega Prešerna današnjega časa«, ki s svojimi deli kritično ocenjuje družbeno realnost. Vodja galerije Marko Arnež pa poudarja etično in estetsko moč Koširjevih del, ki presegajo meje preprostosti in klišejev.

Pobuda ministrstva za kulturo

Zakaj praznujemo ta veseli dan kulture ravno na 3. december? Ker se je na ta dan rodil največji slovenski pesnik France Prešeren. Prešernov dan, 8. februar, je dela prost dan, tedaj se spominjamo njegove smrti. France Prešeren se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem, umrl pa je 8. februarja 1849 v Kranju.

Dnevi odprtih vrat slovenske kulture, imenovani Ta veseli dan kulture (izpeljanka iz naslova priljubljene Linhartove komedije Ta veseli dan ali Matiček se ženi), na pobudo ministrstva za kulturo potekajo od leta 2000, ko je bila 200-letnica rojstva pesnika Franceta Prešerna. Na ministrstvu so namreč želeli spodbuditi ljudi za obiske kulturnih ustanov in brezplačen vstop v muzeje, galerije, gledališča in druge kulturne hrame pri tem zagotovo koristi.

Otroška delavnica v Narodni galeriji leta 2015, udeležilo se je je kar nekaj najmlajših. FOTO: Leon Vidic/Delo

Prenovljena pesnikova rojstna hiša

Prešernovo rojstno hišo v Vrbi na Gorenjskem vsako leto obišče od 20.000 do 25.000 ljudi, nadvse živahno in zaznamovano s Prešernovo poezijo je seveda predvsem okoli 8. februarja, ob slovenskem kulturnem prazniku.

Hiša je uradno postala muzej leta 1939, četudi so k njej romali že v zadnjih desetletjih 19. stoletja. S preureditvijo sosednjega gospodarskega poslopja in manjše hiše bo po načrtih arhitekturnega biroja Ostan Pavlin na novo zaživela kot etnološki muzej ter bo razbremenjena vsega odvečnega. Obiskovalce bodo po novem sprejemali v gospodarskem poslopju in na dvorišču, v hišo bodo vstopali le v majhnih skupinah.

Ko brez miru okrog divjam ...

V Sloveniji je več literarnih poti, ki jih je mogoče prehoditi ali prekolesariti in odstirajo pogled v življenje naših pesnikov in pisateljev. V posameznih občinah vsako leto okrog obletnic rojstva ali smrti slavnih rojakov pripravijo pohode. Med bolj znanimi so Jurčičev pohod, pa Popotovanje od Litije do Čateža po Levstikovem istoimenskem potopisnem romanu in Kosmačev majski pohod po njegovi učni poti. Odlična priložnost za družinsko pohajkovanje je tudi slabe štiri kilometre dolga Gradnikova učna pot – če omenimo le nekatere.

Na slovenski kulturni praznik, ko vsaj en dan kot eno dihamo s kulturo, se pisana množica ljudi udeleži tradicionalnega pohoda po Poti kulturne dediš­čine Žirovnica. A trasa je vabljiva tudi na preostale dni v letu, pravzaprav še bolj kot 8. februarja, saj ni gneče, klopce z razgledom ima človek le zase in skozi misli lahko švigajo Prešernovi verzi.

Knjigo moraš imeti rad

V nedeljo se je končal eden največjih kulturnih dogodkov pri nas – Slovenski knjižni sejem. Vsako leto ga obišče ogromno mladih in starejših, ki si knjige bodisi zgolj ogledujejo, veliko pa jih izkoristi (sicer majhen) popust in obogati svojo domačo knjižno zbirko ali pa knjigo komu podari.

Prireditelji so za letošnje mesto v gosteh izbrali Slovenske Konjice, rojstni kraj pesnika in prevajalca Ivana Minattija, po čigar pesmi Nekoga moraš imeti rad je nastala parafraza Knjigo moraš imeti rad, ki je bila geslo tokratnega sejma. Pri tem se hote ali nehote poraja vprašanje, ali je v tem kaj resnice. Imamo Slovenci knjige res radi?

Spomenik Prešernu na pobudo župana Hribarja

Spomenik Francetu Prešernu v središču Ljubljane, delo kiparja Ivana Zajca in arhitekta Maksa Fabianija, ki je zasnoval podstavek, so postavili pred skoraj 125 leti na pobudo župana Ivana Hribarja. Čeprav je bilo splošno prepričanje, da je sramotno, ker Ljubljana še nima spomenika temu pesniku v čast, so uresničitev spremljale hude polemike.

Odkritje Prešernovega spomenika v Ljubljani FOTO: arhiv SN

Brez Prešernovega spomenika si ni mogoče zamišljati središča Ljubljane, je kraj srečevanja in prostor, kjer je najlaže premeriti utrip mesta in države.

Pod njim se zbirajo množice in zahtevajo pravice, recitirajo pesmi in podpisujejo peticije, pod njim se zlasti v dneh okoli kulturnega praznika sprehajajo najmlajši, zrejo v moža z valovitimi lasmi, da bi lažje narisali prvi portret največjega slovenskega pesnika, in poskušajo na drugi strani uzreti Primičevo Julijo.

Zakaj praznujemo ta veseli dan kulture ravno na 3. december? FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Največji pesnikov kip na svetu pa stoji na ploščadi pred Prešernovim gledališčem v Kranju. Bronasti odlitek je visok kar pet metrov in je delo akademskih kiparjev Frančiška Smerduja in Petra Lobode, njegovo postavitev leta 1952 pa sta nadzirala Jože Plečnik in Josip Slavec, ki sta takrat urejala arkade na fasadi gledališča.