| Razno PREMIUM

Podpisati mirovni sporazum z naravo

V dunajskih muzejih in galerijah so odločeni, da bodo do leta 2040 izpolnili ambiciozne ekološke cilje glede ogljične nevtralnosti.

Galerija Na skoraj sto tisoč kvadratnih metrih Muzejske četrti je lociranih več kot 60 kulturnih institucij, ki jih na leto obišče okoli štiri milijone ljudi. FOTO: Thomas Meyer