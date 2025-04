Pohištvo iz odpadne plastike

O recikliranju odpadkov je v Evropi veliko govora, vendar rezultati niso optimalni. Opazne so velike razlike med državami. Ponekod predelajo več kot dve tret­jini odpadkov, drugod­ le petino. Plastika ostaja­ ena od večjih težav, zato se zdi projekt Pečeno pohištvo oblikovalk Nine Mršnik in Nuše ­Jelenec toliko bolj pomemben in zanimiv.

Oblikovalki imata za seboj pisano in raznovrstno izobraževalno ter ustvarjalno pot. Nina Mršnik je diplomirala iz industrijskega oblikovanja na beneški univerzi za arhitekturo, vmes je študirala v Aveiru na Portugalskem, na smeri vizualne komunikacije in umetnost, ter magistrirala iz produktnega oblikovanja na Kraljevem kolidžu za umetnost v Londonu. Preden se je leta 2010 vrnila v Slovenijo in ustanovila Grupo, skupino prostovoljnih oblikovalcev, arhitektov in rokodelcev, je potovala po svetu in delala pri različnih projektih, tudi za Jurgena Beya. Vodila je beneško in piransko edicijo Pop-up doma, sodelovala pri kulinaričnem kolektivu Trapez ter v okviru mednarodne zasedbe The Mobile Workshop Group v Moskvi, Ljubljani in Londonu vodila delavnice oblikovanja. Trenutno se ukvarja z bosanskimi čilimi, riše portrete in peče odpadno plastiko v doma ­narejenem opekaču.

Nuša Jelenec je diplomirala iz industrijskega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.­ Študij je dopolnjevala na HDK – šoli za oblikovanje in obrt Univerze v Göteborgu. Po končanem študiju je delala v italijanskem pohištvenem podjetju Lago, za katero je oblikovala posteljo Col-letto ter zanjo prejela mednarodno nagrado Elle Decoration International Design Award. Po vrnitvi v Slovenijo je soustanovila več multidisciplinarnih kolektivov: zavod Rompom (oblikovalska produkcija), Trapez (kulinarični kolektiv) in Re-generacijo (društvo za družbeno in okoljsko odzivno oblikovanje), skupni sodelovni prostor Kreativna cona Šiška ter večletni projekt Pop-up dom (začasna prodajna razstava del mladih slovenskih oblikovalcev). Od leta 2009 samostojno in znotraj različnih skupin dela pri različnih projektih, ki segajo od industrijskega in notranjega oblikovanja do oblikovanja dogodkov ter trajnostnega oblikovanja.

Sistem naredi si sam

V Evropi je reciklirana tretjina plastičnih odpadkov, čeprav je danes večina embalaže iz plastike. Praviloma jo doma po uporabi zavržemo, čeprav bi jo lahko spremenili v uporabne predmete. Za to bi potrebovali manjše hišne reciklažne naprave, ki bi nadomestile večje, s katerimi razpolagajo v podjetjih, vendar so širši javnosti seveda nedostopne. S to problematiko se ukvarjajo v okviru projekta Pečeno pohištvo, ki proces predelave iz oddaljenih proizvodnih objektov prenaša v manjše okolje, lahko tudi domače, in sicer po sistemu naredi si sam. S pomočjo doma narejenega opekača večjih dimenzij je mogoče odpadne kosmiče plastike pretopiti in spremeniti v polizdelek – plastično ploščo, ki je osnova za izdelavo pohištva.

Nina Mršnik in Nuša Jelenec sta se s konceptom prvič širše predstavili pred sedmimi leti v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Njuno pohištvo je bilo uvrščeno med spremljevalne projekte 25. Bienala oblikovanja (BIO 25), predstavljeno je bilo tudi kot primer dobre prakse na posebni razstavi v okviru mednarodne konference Circular Change. Gre nedvomno za inovativen projekt, ki prepriča tudi s preprostostjo pretapljanja odpadne plastike v reciklirano obliko. Posamezni kosi pohištva so estetski in privlačni, nihče ne bi mogel oceniti, da so pravzaprav narejeni iz nekdanjih plastenk in embalaže. Vsak kos je unikaten, tako kot je unikatna vsaka plošča, iz katere je nastal, poleg tega je izdelke mogoče preoblikovati v nove plastične plošče ali razstaviti na posamezne plošče ter jih ponovno sestaviti v nov izdelek.