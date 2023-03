Preplet literature, gledališča in likovne umetnosti

Letošnja edicija festivala Literature sveta – Fabula že tradicionalno prinaša razvejen spremljevalni program, ki spaja literaturo z drugimi izraznimi in umetniškimi formami, ob tem pa nudi tudi branja dramskih igralcev na odru Male Drame, plesno-gledališko adaptacijo uspešnice Bernardine Evaristo Dekle, ženska, druga_i v Mini teatru in razstavo Matija Medved x Fabula v DobriVagi.

Fabula izven literature

Programski sklop Fabula izven literature predstavlja literaturo skozi zvočne, odrske in likovne jezike. V ponedeljek bo v Drama Kavarni prvi dogodek v okviru uspešnega sodelovanja med festivalom Fabula in SNG Drama Ljubljana, imenovan Fabula v Drami. Do konca marca se bodo odvijali različni virtualni prispevki, ki bodo prepletali literaturo in teater, na sklepnem dogodku konec marca pa bodo na odru Male Drame igralci Maruša Majer, Petra Govc, Nejc Cijan Garlatti in Sabina Kogovšek brali letošnje Fabuline knjige. Cilj projekta Fabula v Drami je zbližati literarni in gledališki svet, ki v zadnjih desetletjih drsita vsaksebi. Povezavo med knjižno produkcijo in likovnim oblikovanjem bomo spoznali na razstavi Matija Medved x Fabula v DobriVagi, ki jo bodo odprli 1. marca. Matija Medved je uveljavljeni likovnik in član kolektiva Ansambel, ki deluje na področju ilustracije, grafike, risanja, slikanja, animacije in oblikovanja.

Revija Adept in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) sodelujeta pri projektu Fabuline knjižne premiere. Gre za avtorski prenos literature v gledališki in filmski jezik, sodelujejo pa študenti dramaturgije in scenskih umetnosti. Prvi v seriji virtualnih dogodkov, ki jih bomo med drugim lahko spremljali na spletni strani festivala, se bo zgodil 2. marca, na zaključku konec meseca bo filmski projekciji sledila filmsko-literarna diskusija. Satantango je film po istoimenskem romanu Lászla Krasznahorkaija, ki je izšel v aktualnem šopku festivalskih izdaj. Režiral ga je Béla Tarr, na ogled bo 19. marca v Slovenski kinoteki – projekcija bo posebno doživetje, saj je film daljši od sedmih ur.

Eden od osrednjih odrskih dogodkov letošnje izvedbe festivala bo gotovo plesno-gledališka adaptacija uspešnice Bernardine Evaristo Dekle, ženska, druga_i, ki bo 22. marca v Mini teatru. Pri projektu poleg gledališča in festivala sodelujeta še Interdisciplinarna iniciativa Afrike in Vodnikova domačija Šiška.

Fabula polis

Glasovi Fabule so zvočno doživetje na vrtu Društva slovenskih pisateljev, kjer lahko prisluhnemo odlomkom literature avtorjev, ki so izšli v letošnjih Fabulinih žepnicah. Projekt je nastal v sodelovanju z društvom Prostorož in pisarno Ljubljane, Unescovega mesta literature. Na Trgu Ajdovščina si bomo lahko ogledali Fabulino ulično razstavo v sodelovanju s podjetjem Tam-Tam, na ogled bodo dela omenjenega Matije Medveda. V okviru sklopa Fabula polis bodo potekale tudi bralne matineje za starejše, in sicer od 4. marca v izbranih ljubljanskih domovih za starostnike. Sodelujoče bralke so Majda Lekše, Irena Butoln, Jožica Hribar in Barbara Zonta. Interaktivna instalacija Napiši svojo Fabulo!, ki bo zaživela 15. marca, se bo osredotočila na prenos literature v javni prostor in promocijo bralne kulture.

Projekt v obliki magnetne stene omogoča besedilno in vizualno igro z besedami, črkami in znaki, s katerimi lahko tvorimo stavke, povedi ter iz njih ustvarimo zgodbo. Zamisel se je uresničila v sodelovanju s Cukrarno in projektantom Maticem Kašnikom, dostopna bo tudi po koncu festivala. V družbi Urbane Vrane se bomo 25. marca podali na literarno pot Misterij ženske literarne Ljubljane, z vodnico Pio Skušek bomo prepotovali življenje in delo spregledanih ­avtoric.

Maša Ogrizek z mladimi ustvarjalci na lanski izvedbi festivala. FOTO: Arhiv organizatorja

Fabulin izbor

V času festivala bo v sodelovanju z Društvom slovenskih literarnih kritikov, knjižnicami, knjigarnami in založbami po državi potekal mesec vseslovenskega branja. Spoznali bomo dela, ki so jih kot najboljša minulih let izpostavili Robert Kuret, Martina Potisk in Anja Zidar. S posebno nalepko Fabulin izbor in knjižno kazalko bodo označene knjige: Ana Marwan: Zabubljena (Beletrina, 2021), Ajda Bračič: Leteči ljudje (LUD Literatura, 2022), Dušan Šarotar: Zvezdna karta (Goga, 2021), Anja Mugerli: Čebelja družina (Cankarjeva založba, 2020), Miklavž Komelj: Skrij me, sneg (Slovenska matica, 2022), Jernej Županič: Mamuti (LUD Literatura, 2018) in Anja Radaljac: Punčica (Litera, 2022).

Lanska razstava naslovnic v središču Ljubljane na plakatnih mestih ­podjetja Tam-Tam. FOTO: Arhiv Beletrine

Mlada fabula

Na Vodnikovi domačiji Center bodo 9. marca ob 18. uri Fabuline delavnice kreativnega pisanja, na katerih se bodo tokrat posvetili pisanju kratke zgodbe na temo spomina. Mentorici delavnice bosta Katja Gorečan in Larisa Javernik; štirim dvournim druženjem bo sledila sklepna prireditev z zaključnim branjem. Portugalski pisatelj José Luís Peixoto bo najmlajšim bralcem v pripovedovalski matineji predstavil svojo veliko uspešnico Mama, ki je deževala. Gre za slikanico, ki jo bodo v Društvu slovenskih pisateljev 14. marca ob 11. uri predstavili s pomočjo prevajalke Urške Rupar ­Vrbinc. Deset dni kasneje se bodo v pisateljskem društvu odvijale tudi Fabuline ustvarjalnice za otroke in mladino, tokrat bodo najmlajši raziskovali, kako so naši spomini povezani s sencami okoli nas in kako se lahko s sencami poigramo, ne da bi nas prestrašile. Primerno za otroke, stare od 10 do 15 let.

Branje v domu za starostnike. FOTO: Nina Pernat

Fabula Hub in Fabula v teoriji

V sklopu Fabula Hub bo v sodelovanju s festivalom angažiranega pisanja ltn. predstavljena španska avtorica Christina Morales, katere dela odločno kritizirajo politične, socialne in medijske strukture. Na literarni čajanki se bo 17. marca v Vodnikovi domačiji Center srečala z mladimi ustvarjalci in z njimi spregovorila o angažiranem pisanju danes. Pogovor bo vodil Matevž Rems. Tridesetega marca se bo v okviru festivala angažiranega pisanja predstavila še Bernardine Evaristo, ki je med drugim borka za inkluzivnost v literaturi. Z njo se bomo med drugim pogovarjali o knjigah, ustvarjanju in aktivizmu. Dan prej bo nastopila v Linhartovi dvorani v sklopu Fabule v teoriji, kjer bo v pogovoru s Katjo Zakrajšek predstavila knjigo Manifest, teme pogovora bodo tudi rase, razredi, feminizem, spolnost in staranje. Drugega aprila se bo prav tako v sklopu Fabula v teoriji z Matejko Grgič virtualno pogovarjal sodobni italijanski pisatelj Antonio Scurati.