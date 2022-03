Prijateljstvo z umetnostjo že od mladih nog

V nadaljevanju preberite:

V mestecu Tinqueux nedaleč od Reimsa na severovzhodu Francije že od leta 1960 deluje kulturno-umetniški center za ustvarjalno otroštvo, Centre de créations pour l'enfance. Njegove dejavnosti so prepoznane regijsko in širše, vse odkar ga vodi Slovenka Mateja Bizjak Petit, pa je tudi stalna in močna vez med francosko in slovensko kulturo in jezikom. Znotraj njega deluje tudi Hiše slovenske poezije. Maša Jazbec, ena od stalnih sodelavk centra, je njegovo delovanje povzela z besedami, da »gre za proces spoznavanja in doživljanja medkulturnosti znotraj evropskega prostora, ki temelji na poeziji«.