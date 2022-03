Protesti, blokade in umetnine v kletnih depojih

V nadaljevanju preberite:

»Ko umirajo civilisti, ko se prebivalci Ukrajine skrivajo v zakloniščih in ko so ruski protestniki nasilno utišani, ni čas za umet­nost,« sta na facebooku zapisala Aleksandra Suhareva in Kiril Savčenko, ki naj bi letos predstav­ljala Rusijo na Beneškem bienalu.­ Ruski paviljon bo tako prazen oziroma zaprt. Negotova je tudi predstavitev Ukrajine v Benetkah. V tem primeru ni vzrok v protestu proti ruski agresiji, saj se Ukrajina še kako želi predstaviti svetu, vendar so umetnik Pavlo Makov ter kuratorji Lizaveta German, Maira Lanko in Boris Filonenko opozorili, da so bili zaradi invazije in neposredne nevarnosti prisiljeni prekiniti projekt. Do zdaj ukrajinski muzeji in galerije ter njihove zbirke sicer še niso bili poškodovani, ker spopadi eskalirajo, so ponekod vendarle začeli tudi evakuacijo umetnin.