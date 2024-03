Za izkoreninjenje patriarhata je pomembno vsako prizadevanje

V nadaljevanju preberite:

»Nič narobe, če je ta boj [za pravičnejšo in enakopravnejšo družbo] posut z rožami in ­enakim plačilom,« je ob lanskem dnevu žena dejala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Ob letošnjem z zagonom vseevropske kampanje in zgodovinskim eksplicitnim vpisom v francosko ustavo odmeva predvsem pravica do splava, na področju kulture pa se vrstijo dogodki, posvečeni ženskam. Katere smo izpostavili ter kaj so ob letošnjem prazniku povedale nagrajenke Mesta žensk in ministrica za kulturo?