Rdeči salonarji ne zadoščajo več

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji je od 90 poslancev v parlamentu 35 žensk, v 212 občinah 29 županj. V upravah največjih slovenskih delniških družb je 27 odstotkov žensk. Kar 73 odstotkov prebivalk Slovenije meni, da imajo ženske manjše možnosti pri zaposlovanju in karieri kot moški. Plačna vrzel se odraža v visoki stopnji revščine med starejšimi ženskami. Delež žensk, ki so žrtve psihičnega ali fizičnega nasilja, narašča iz leta v leto. V Sloveniji znaša ta delež 20 odstotkov, štiri več, kot je evropsko povprečje. Ženske naj bi vsaj na papirju imele enake možnosti kot moški, pa na številnih področjih ni tako.

A kako v zahodnem razvitem svetu razpravljati o predsodkih, enakopravnosti med spoloma, obveznih kvotah, tudi pravici do splava, ko pa so ženske ponekod ne le povsem brez pravic, temveč jih ubijajo, stradajo, uporabljajo kot vojno orožje in posiljujejo? V Gazi okoli 700.000 žensk med menstrualnimi cikli nima ustreznega dostopa do osnovnih higienskih izdelkov, nekatere si pomagajo z majhnimi koščki šotorov, ki jih uporabijo namesto vložkov. Nosečnice so prisiljene rojevati brez anestezije, tako opravljajo ponekod tudi carske reze.