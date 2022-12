Skupna dediščina povezuje

V nadaljevanju preberite:

Konec marca se je začel projekt Plečnik na Praškem gradu, ki je bil del širšega projekta Plečnikovo leto, ki se je končal minulo sredo, ko so v Španski dvorani nastopili orkester in solisti SNG Maribor. Šlo je za izjemen glasbeni nastop, prisotni so glasbeni večer označili s presežki, in velik dosežek slovenskega veleposlaništva v Pragi.