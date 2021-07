Španci navdušeni, Britanci razočarani

V nadaljevanju preberite:

Na letošnjem zasedanju Unesca, ki poteka na Kitajskem, bo za nas seveda najbolj zanimiva odločitev, ali se bo na ta prestižni seznam uvrstil tudi izbor del arhitekta Jožeta Plečnika, odločitev pa bo sprejeta danes. Sicer pa so na zasedanju sprejeli več sklepov, ki so nekatere navdušili, spet druge razburili. Najbolj so zadovoljni Španci oziroma prebivalci Madrida, saj se je na seznamu svetovne kulturne dediščine znašla celotna ulica Paseo del Prado, ob njej pa še park Retiro. Zato pa na seznamu ni več Liverpoola. V mestu so namreč v zadnjem desetletju z novogradnjami v tolikšni meri degradirali urbano celoto, da ta nima več zgodovinske in kulturne vrednosti pristanišča, kakršno se je izoblikovalo v 18. in 19. stoletju.