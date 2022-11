Stari lev, ki bi rad še izvojeval nekaj bitk

V nadaljevanju preberite:

Mariborski kulturno-prireditveni center Narodni dom praznuje 30. obletnico. To je obenem terminsko identičen karierni jubilej Vladimirja Rukavine, ki enako število let vodi to institucijo. Ne ve natančno, ali je pri tovrstnih rekordih že prehitel nekdanjega direktorja Cankarjevega doma Mitjo Rotovnika, zagotovo pa ga bo, saj je bil letos imenovan za še en petletni mandat. Kaj lahko pričakujemo v njegovem sedmem petletnem mandatu? Najprej konsolidacijo ekipe, ki se je zelo pomladila, sedaj jih je devetintrideset. Kar se tiče festivala Lent pa bodo kljub nekaterim pozivom, da bi program potekal čez vse poletje, vztrajali pri homogenem zaokroženem festivalu in ne pri posameznih izoliranih dogodkih. »Številni drugi festivali v Evropi in po svetu so koncipirani tako, morda trajajo nekoliko dlje, ker imajo več denarja in več obiskovalcev, vendar so zaključena celota.«