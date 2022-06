Po klasičnih principih: za vsakogar nekaj

V nadaljevanju preberite:

Z Laibachovim »apolitično-političnim muzikalom« Mi smo narod (Wir sind das Volk) na odru minoritov se danes začenja tradicionalni mariborski festival Lent, ki letos praznuje 30 let. Tudi tokrat bo postregel z zelo raznovrstnim glasbenim, plesnim, gledališkim in filmskim programom, v mesto spet prihajajo folklorne skupine z vsega sveta, veliko bo spremljajočih prireditev za vse okuse in generacije. Na Lentu bo zaradi načrtovane obnove tega dela mesta festivalsko dogajanje le v Sodnem stolpu in pri Vodnem stolpu, prav tako bo tudi tokrat umanjkal veliki plavajoči oder na Dravi. Morda zadnjič, mariborski podžupan Gregor Reichenberg je namreč predstavil javni mednarodni natečaj, po katerem bo plavajoči oder trajno umeščen na Dravo.