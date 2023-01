Spoštovanje, komunikacija in sodelovanje

V nadaljevanju preberite:

Združitev Muzeja novejše zgodovine Slovenije (MNZS) z Muzejem slovenske osamosvojitve v nov javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije je močno odmevala v strokovni in laični javnosti. Na ministrstvu za kulturo so razkrili, da bo vršilka dolžnosti direktorice novega muzeja Nataša Robežnik, muzejska svetovalka pedagoginja, ki je trenutno zaposlena na pedagoškem oddelku MNZS. Za Delo je zbrala prve vtise ob nastopu nove funkcije.