Osamosvojitev bi nas morala združevati

Politični ples, ki ga je sprožila namera, da se združita Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije, ima preverjene korake, vedno enako koreografijo in je bolj ko ne namenjen istemu občinstvu. Včasih se je plesalo le ob posebnih dogodkih, danes pa se malone ob vsaki priložnosti. To ni presenetljivo, saj je v tem času postala abstrakcija slovenske politike tako zmedena, da vsebinski pogovori niso več mogoči, že lep čas se sporazumeva v prispodobah, opleta s težkimi in praznimi besedami.