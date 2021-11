V podporo preganjanim in ogroženim

V nadaljevanju preberite:

Razstava Nemogoče se je vrniti v nemogočo deželo, ki je do 12. decembra na ogled v Galeriji Kresija, zaznamuje desetletje vključenosti Ljubljane v mrežo Icorn in predstavlja zgodbe petih ustvarjalcev, ki so bili zaradi opozarjanja na kršitve človekovih pravic izgnani iz matične države. Icorn (International Cities of Refuge Network), mednarodno mrežo mest in regij, ki promovirajo svobodo izražanja ter dajejo zatočišče preganjanim ustvarjalcem (pesnikom, pisateljem, novinarjem, blogerjem, ilustratorjem, striparjem, prevajalcem, likovnim umetnikom, režiserjem in glasbenikom), je ob ustanovitvi leta 2006 sestav­ljalo petnajst mest, ob priključitvi Ljubljane leta 2011 je bilo mest petintrideset, danes jih je ­petinsedemdeset. »Bistvo mreže je reševati življenja in dati glas tistim, ki so v svojem okolju preganjani, ogroženi, mučeni, zaprti. Po eni strani mesta pokažejo gostoljubje in solidarnost ter odpirajo prostor za svobodo govora, po drugi strani dajejo jasen znak avtoritarnim režimom, da resnice o njihovem ravnanju ni mogoče zatreti in zakriti. Mesta v mreži Icorn si torej otipljivo prizadevajo ščititi in spodbujati človekove pravice ter svobodo izražanja,« je poudarila koordinatorka mreže za Ljubljano Jasmina Rihar.