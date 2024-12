V pričakovanju bogatejšega leta in začetka projekta Evropske prestolnice kulture

V nadaljevanju preberite:

Odmeven dosežek je bil tudi zakon o javni rabi slovenščine, zaradi katerega so naprave podjetja Apple prvič spregovorile slovensko. Od junija je uporabnikom na voljo Cobiss Ela, prva javna platforma za izposojo e-knjig pri nas. Predlog o spremembah zakona o javni rabi slovenščine je državni zbor soglasno sprejel v začetku aprila. Na ministrstvu za kulturo so razkrili, da je to bila prva večja sprememba zakona po več kot dvajsetih letih. V tem času smo doživeli digitalno revolucijo, zato so bile prilagoditve zakona več kot nujne. Do takrat številne komunikacijske naprave, kot so mobilniki, niso podpirale slovenščine in je še vedno ne. Razveselila nas je novica, da se je dva meseca po sprejetju zakona Apple odzval in septembra predstavil poslovenjeni uporabniški vmesnik operacijskega ­sistema ios 18.