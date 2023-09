Vaje v vrednotenju in zbiranju umetniške keramike

V nadaljevanju preberite:

Po zatonu industrije uporabne keramike – na področju tradicionalne keramike je pri nas aktivna le še peščica ustvarjalcev – slovenski prostor doživ­lja razcvet studijske prakse izdelovanja maloserijske uporabne in umetniške keramike. Slednjo že več kot desetletje spodbuja Unicum. Razstava Keramika danes je v Narodnem muzeju Slovenije (NMS) na ogled do 30. septembra.

»Pri pregledovanju del je zanimivo predvsem, da je danes ločnica med uporabno keramiko in kiparstvom v keramiki zabrisana. V zadnjih letih je precej več konceptualnih rešitev, te pa najpogosteje kombinirajo oboje, tako uporabno keramiko kot instalacijo. Pojavlja se še en koncept sodobne umet­nosti, ki prej ni bil tako zaznaven, in sicer performans. Objekti so pogosto sočasno skulpture in uporabni predmeti, vsebina je povezana s konceptom, interakcija poteka performativno,« je poudarila Mateja Kos Zabel.