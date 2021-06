Nezavedno sledenje telesnosti črk

V nadaljevanju preberite:



Christopher Riggio (1986) velja za enega od najvidnejših in naj­inovativnejših umetnikov mlajše generacije, ki na britanskem otočju ustvarjajo v keramiki. Njegova dela zaznamuje premišljena preprostost, znotraj katere se odnosi med materiali (pogosto keramiko in steklom), formami, teksturami in barvami prepletajo ter spajajo v nove konstelacije. Ob tem Riggio službuje v studiu znamenitega keramika in pisca Edmunda de Waala, zanima pa se predvsem za »združevanje nenavadnih materialov in preseganje predstav o tem, kakšna je lahko keramika«.