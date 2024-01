Včasih je vozilo potujoče knjižnice kamela

V nadaljevanju preberite:

Organizacija, registrirana v Veliki­ Britaniji – ustanovila jo je Hermiona, grofica Ranfurlyjska –, od petdesetih let deli knjige v različnih državah in kriznih žariščih. Sprva so zbirali in razdeljevali rabljene knjige, pozneje le nove, ki so jih podarile­ založbe. Doslej so razdelili več kot 37 milijonov knjig, njihovi zadnji pošiljki sta bili sredi lanskega decembra: 43.000 izvodov v Zambijo in 25.000 v Ukrajino v okviru projekta ukrajinskega Pena Nezlomljive knjižnice.