Vse oči so uprte v poletje

Sredino pretresanje vladnega semaforja kulturnemu sektorju ni prineslo zadovoljstva. Resda se na prireditvah v zaprtih prostorih po novem lahko zadržuje en človek na 20 in ne več 30 kvadratnih metrov, a skupno jih je lahko v njem deset, kar za odprtje gledališč in koncertnih dvoran ničesar ne spremeni. Enako velja za javne prireditve na prostem.



Kakšno je vzdušje v kolegiju direktorjev slovenskih gledališč, bodo podaljšali sezono in v kateri fazi so priprave za poletne glasbene festivale, smo vprašali Tino Kosi (SLG Celje), Mestno gledališče ljubljansko in Bogdana Benigarja (Cankarjev dom).