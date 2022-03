Za zdaj edini ukrep modri znak Unesca

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je zdaj, ko je število beguncev preseglo dva milijona, v Ukrajini v ospredju predvsem velika humanitarna kriza, ni nepomembno, kaj se dogaja z ukrajinsko kulturno dediščino. Unesco je izrazil zaskrbljenost zaradi potencialnih nevarnosti, ki jih prinaša brutalna ruska agresija, so pa z izjemo Kijeva in tamkajšnje katedrale svete Sofije vsi spomeniki, ki so na Unescovem seznamu, na srečo v zahodnem delu države, ki ga vojna do zdaj še ni močneje prizadela. Na seznamu je za zdaj sedem ukrajinskih spomenikov kulturne in naravne dediščine. To so poleg svete Sofije v Kijevu celotno staro mestno jedro Lvova, štiri točke tako imenovanega Struvejevega geodetskega loka, ki poteka skozi deset držav in se konča prav v Ukrajini, blizu Odese, pragozdovi v Karpatih, nekdanja rezidenca metropolitov v Črnovicah, kjer je zdaj sedež univerze, ter lesene cerkve na območju karpatske Ukrajine. Antično nahajališče Tavrični Hersones, ki so ga ustanovili stari Grki, je po okupaciji Krima osem let pod rusko ­jurisdikcijo.