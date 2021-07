Brisanje meja med življenjem in umetnostjo

V nadaljevanju preberite:



V galeriji Tate Modern v Londonu so pred dnevi odprli pregled­no razstavo, na kateri je do 17. oktobra na ogled več kot 200 del vrhunske, a spregledane švicarske modernistke Sophie ­Taeuber-Arp (1889–1943), ki je kot slikarka, kiparka, arhitektka, plesalka, pisateljica in oblikovalka delovala na presečišču številnih področij ter brisala meje med življenjem in umetnostjo, leta 1915 pa začela ustvarjati risbe, s katerimi je obveljala za pionirko konstruktivistične umetnosti in se uvrstila med najpomembnejše umetnike geometrijske abstrakcije 20. stoletja. Od sodobnikov, ki so ustvarjali na polju abstraktne umetnosti, se je razlikovala predvsem po tem, da je v celoti zaobšla dekonstrukcijo figurativnosti, ob koncu pa vojne je začela ustvarjati tudi v znamenitem dadaističnem Cabaretu Voltaire ter izdelovati marionete za avantgardistične predstave. Kot je zapisala leta 1927, si »želje po obogatitvi in ​​olepšanju stvari ni mogoče razlagati materialistično, torej v smislu povečanja njihove vrednosti kot imetja; prej izvira iz vzgiba po popolnosti in ustvarjalnega dejanja«.