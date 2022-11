Češko-slovenska izmenjava sodobne umetnosti

V nadaljevanju preberite:

Mednarodna umetniška izmenjava, ki se je sredi septembra s skupinsko razstavo slovenskih sodobnih umetnikov uresničila­ najprej na Češkem, v ostravski galeriji Gong, bo zdaj pokazala še drugo plat. V Galeriji mesta Ptuj se bo s svojimi deli predstavilo dvanajst čeških umetnikov.

Gre za zanimivo umetniško izmenjavo med Univerzo v Ostravi in Galerijo mesta Ptuj, pri kateri sodeluje tudi KUD Art Stays. Projekt je plod srečanja treh kolegov umetnikov in kustosov, Dušana Fišerja, Jerneja Forbicija in Marka Schovánka, ki so se spoznali v okviru nekega drugega kuratorskega podviga. Povezali so se ter zasnovali mednarodno izmenjavo, ki bi pokazala vzajemne talente zadnjih več kot dvajsetih let ter predstavila najboljše, kar lahko državi ponudita na področju ­sodobne umetnosti.