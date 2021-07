Da Vincijeva risba medvedje glave prodana za 8,8 milijona funtov

Leonardo da Vinci (1452-1519) je šel s 14. leti v Firencah za vajenca k Verrocchiu. Poleg slikanja ga je mikal svet znanosti. Ko je bil star 30 let, se je preselil v Milano, kjer je deloval kot slikar, inženir in arhitekt. Leta 1499 se je najprej vrnil v domače Firence, kjer je naslikal znamenito Mona Lizo ter šel nato v Milano in v Rim.



Pri 64 letih se je preselil v Francijo. Francoski kralj Franc I. je ostarelemu mojstru dodelil graščino Cloux pri Amboisu, kjer je lahko v miru nadaljeval svoje raziskave in poskuse.

Več kot 500 let staro risbo medvedje glave, ki jo je s srebrnim svinčnikom narisal sloviti italijanski renesančni umetnik, so na dražbi v Londonu prodali za 8,8 milijona funtov. Po navedbah avkcijske hiše Christie's je risba eno redkih umetnikov del, ki so še v zasebni lasti.Majhno risbo na papirju rožnato bež barve v velikosti sedem krat sedem centimetrov so na četrtkovi dražbi prodali za nekaj več kot leta 2001 umetnikovo risbo Konj in jezdec, za katero so iztržili 8,1 milijona funtov. Po pisanju britanskega BBC avkcijska hiša ni želela razkriti kupca umetnine.Risba je bila nekoč v lasti britanskega slikarja in zbiratelja. Leta 1860 jo je v last dobila hiši Christie's za 2,5 funta. Nato so jo razstavljali v prestižnih muzejih, tudi v londonski Nacionalni galeriji, kjer je bila leta 2011 del razstave o Da Vinciju.