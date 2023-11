David Yarrow: Dokler imaš prepoznaven slog, te ne more nihče posnemati

V nadaljevanju preberite:

Davidu Yarrowu je preboj uspel v osemdesetih ko se mu je posrečila ikonična fotografija Diega­ Maradone ob zmagi Argentine na nogometnem svetovnem prvenstvu v Mehiki. Po tem je fotografiral še več pomembnih športnih dogodkov, danes pa je znan – in prodajan – po fotografijah narave, divjih živali ter sodelovanju z znanimi osebnostmi in supermodeli, še posebej s Caro Delevingne in Cindy Crawford.

»Niso vsi prijazni, nekateri so zelo prizemljeni. So samo slavni ljudje. Imajo enak življenjski slog kot mi v običajnih časih. Toda odvija se pred očmi javnosti. Zaradi tega so bolj zaščitniški. Včasih mi jih je žal. Edino, česar nimajo, je čas,« je med drugim dejal o slavnih in bogatih, ko nas je popeljal po razstavi Storytelling v Galeriji Bažato.