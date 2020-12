Digitalna utrujenost in naveličanost

V nadaljevanju preberite: Drug za drugim so bili odpovedani najpomembnejši svetovni sejmi umetnin, upada prometa pa galeristi niso uspeli nadomestiti s pospešeno digitalizacijo in povečanjem števila medmrežnih dražb. V Sloveniji ni nič drugače. »Prek spleta morda kdo kupi kakšno grafiko, risbo ali sliko manjšega formata, za večje in dražje nakupe si želi slovenski kupec umetnino videti v živo,« je povedal Emil Šarkanj, lastnik prodajne galerije Hest.