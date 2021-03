Dokopati se do smisla

V nadaljevanju preberite:



- Dela Nine Podobnikar (1992), ki je na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje spoznavala tako steklo kot keramiko, v zadnjem letniku pa se usmerila predvsem v steklo, s preigravanjem svetlobe in sence stremijo k izčiščeni preprostosti.



- Če se je pri delu Zajem svetlobe osredotočala na tankost in taktilnost stekla ter razmerje med svetlobo in senco, je pri ustvarjanju Točke stekleno ploskev s pomočjo kovinske in nanjo pritrjenih vijakov v peči upogibala, s tem pa »ustvarila reliefno površino, ki zaživi s spreminjajočo se svetlobo in senco«.



- »V Sloveniji pogrešam podporo, saj mladi po končanem študiju nimamo nobenega zaledja ali dostopa do materialov in osnovnih tehničnih orodij za oblikovanje stekla,« še dodaja Nina Podobnikar.