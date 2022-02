Fotografija kot šahiranje s samim seboj

V nadaljevanju preberite:

Boris Gaberščik je eden od najbolj prepoznavnih in produktivnih slovenskih fotografov, ki najdene predmete preobraža v domiselne skulpture, temu pa – na izrazito sodoben način – sledi tudi mlada fotografinja Lucija Rosc. Razstava, ki je v Galeriji Fotografija na ogled do 16. marca, ne ponuja le sopostavitve njunih del, temveč tudi slovenskih fotografskih generacij in pristopov.