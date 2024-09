Generacijske razlike skozi lečo podeželja

V nadaljevanju preberite:

V Sokolskem domu v Škofji Loki je dostopen neobičajen poklon kravam, ki je rezultat dvanajstletnega posvečanja temu motivu s podpisom slikarke Lare Ješe.

Spremljala je ves življenjski cikel od rojstva, dojenja in privezovanja do odvoza krav, bikov ali mrtvih telet, skozi lečo podeželja pa začela raziskovati in prepoznavati generacijske razlike, slovensko zgodovino ter, kot navede, nacionalno travmo v slovenski kulturi.