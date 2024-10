Impresivna dela črno-belega hiperrealizma v Albertini

V nadaljevanju preberite:

Da Longova dela odlikujejo močna dinamika, virtuozna tehnika in privlačna motivika, pričajo tudi številni drugi eksponati v Albertini. Longo izbira fotografije dogodkov, ki so ali bi lahko vplivali na prihodnost sveta, posnetke, ki prikazujejo dramatične vrhunce teh političnih ali naravnih dogodkov.

e fotografije so bile objavljane v ogromni nakladi, nekatere med njimi so del človeškega kolektivnega spomina, a Longo v njih vidi potencial za dodatno kvaliteto po umetniški preobrazbi tovrstnih motivov. Umetnik ima mojstrsko sposobnost izolacije in redukcije motivov z namenom krepitve učinkovitosti podobe in ustvarjanja njene maksimalne teatralnosti.