Ocenjujemo: Kiblix 2023: Licemerje in napuh

Letošnji naslov in tematika festivala delujeta kot antipod lanskemu združevanju umetnosti z besedama Ljubezen in mir. Kustos Peter Tomaž Dobrila v obrazstavnem listu podrobno opiše zgodovino izbranih terminov in poseže po referencah iz katoliške vere (sedem smrtnih grehov), grške mitologije (Prometejeva zgodba) in po sodobnejših virih, kot je Zgodba iz Narnije.

Festival Kiblix zaradi umeščenosti v halo Kibla portala funkcionira kot večja skupinska razstava. To lahko festivalu štejemo v prid, saj je obiskovalcu omogočeno, da si vsa dela ogleda naenkrat in takoj izkusi festival v celoti, v nasprotju z odločanjem med posameznimi razstavišči, ki se nam zdijo vredna ogleda.