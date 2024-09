Ko govorijo ščitovke, hortenzije in kapucinke

V nadaljevanju preberite:

Serija Rastlinsko se kot umetničina pretekla dela poigrava z eksperimentalnimi fotografskimi tehnikami, tokrat s tiskom na posušene rastlinske liste z organskimi postopki. Kot pravi Tilyen Mucik, se je s tehniko klorofilnega procesa prvič srečala leta 2018, nato pa se vračala k njej, saj je imela »občutek, da jo lahko spoznam še bolje. Običajno s to tehniko ustvarjam vsako poletje, ko je sončna svetloba dovolj močna za ekspozicije in ko je na mojem vrtu dovolj zelenja za motive in nosilce podob – pri tej tehniki je namreč fotografski motiv s pomočjo sončne svetlobe 'odtisnjen' na rastlinski list.«