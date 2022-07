Kozarci mrzlega pastisa in vprašanja feminizma

V nadaljevanju preberite:

Ko so fotograf Lucien Clergue, pisatelj Michel Tournier in zgodovinar Jean-Maurice Rouquette leta 1970 ustanovili Rencontres d'Arles, je fotografija še veljala za »obrobnejšo umetnost«, festival, ki je iz manjšega vozlišča fotografskih navdušencev prerasel v mednarodno priznani dogodek (leta 2019 je bilo več kot 145.000 obiskovalcev), pa je pripomogel ne le k uveljavitvi fotografije ter njene vsebinske in formalne raznolikosti, temveč tudi številnih fotografov in fotografinj – mnogi, ki danes sodijo v svetovni fotografski kanon, so svojo pot začeli prav na francoski obali (leta 1985 so se na festivalu med drugimi predstavili Sebastião Salgado, Robert Capa in slikar David Hockney, ki je tistega leta oblikoval napovedni plakat).