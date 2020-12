Le poteza v odnosu do drugih potez

V nadaljevanju preberite:



- Nuša Jurjevič ima najraje črtno risbo, ki jo kombinira s ploskovnim pristopom in barvo, njeno delo pa niha med raziskovanjem stvarnega in zamišljanjem novega.



- Med svoje doslej najvidnejše projekte Nuša Jurjevič uvršča serijo zmajev, ki jo je pričela razvijati v sklopu magistrske naloge, ob tem pa iskala načine, kako mitološka bitja prikazati v znanstveni maniri in pripadajočih habitatih.



- Ob avtorskih projektih si želi pisati o ilustraciji, razvijati teorijo ter kakovostno delovati na pedagoškem področju, saj si kljub kakovosti domače ilustracije ter inovativnih pristopih in raznolikih področjih mlajših avtorjev želi, da bi se vzpostavili tudi trdni teoretski temelji.