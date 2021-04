Mistična privlačnost klasične izdelave fotografij

Na razstavi Alkimisti so na ogled cianotipije, stereogrami, fotografije s camero obscuro, polaroidi, tehnika mokre kolodijske plošče in številni drugi načini analognega fotografiranja, obdelave in tiska. »Delo s kemikalijami v temnici lahko postavimo ob bok kiparjem in slikarjem, ki so lastnoročno oblikovali umetniška dela, prav tako dobimo asociacijo na alkimiste, ki so s kemičnimi postopki razvijali unikatno filozofijo in iskali nesmrt­nost«, je poudarila kustosinja Sara Nuša Golob Grabner.