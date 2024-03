Ne več rutina in formalnost

V nadaljevanju preberite:

Procesi vračanja umetnin so se v zadnjem času intenzivirali, zahtevkov za vračilo je bistveno več, ugotavljanje izvora artefaktov pa je za muzeje in galerije prednostnega pomena. Če je bilo nekdaj ugotavljanje provenience pridobljenega dela bolj formalnost in rutina, je v zadnjih dveh desetletjih to področje veliko bolj pomembno. Preobrat je prinesla washingtonska konferenca o nacističnih zaplembah judovskih umetnin, ki je potekala leta 1998. Takrat so bili določeni tudi načini ravnanja, ki so jih načeloma sprejeli v večini evropskih ter ameriških muzejev in galerij.