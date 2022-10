Nekateri zadovoljni, drugi razočarani

V nadaljevanju preberite:

Obisk muzejev in galerij po svetu v popandemičnem času še ne dosega nekdanjih številk, ponekod je tudi polovico manjši. V Evropi in ZDA poskušajo animirati obiskovalce z novimi pristopi, vendar je težko nadomestiti izpad zaradi manjšega obsega turizma, saj zlasti v velikih muzejskih in galerijskih institucijah turisti predstavljajo več kot tretjino obiskovalcev. Pri nas je položaj za spoznanje boljši, resda pa so številke v posameznih institucijah različne; ponekod je število obiskovalcev celo večje kot pred pandemijo, v nekaterih muzejih in galerijah pa obisk zelo skromen.