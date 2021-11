Noro desetletje, ki še vedno navdihuje

V nadaljevanju preberite:

Že ob vstopu v prvo dvorano ugotovimo, da je bilo v osemdesetih dovoljeno vse. Angela Steif, kustosinja razstave, je poudarila, da je to bil čas »začetka digitalizacije in dajanja prednosti umetnosti citatov, kar je povzročilo poplavo podob in hitro rast umetniške produkcije ter komercializacijo umetnosti«. Intenzivno srečevanje z ikoničnimi podobami iz poslovnega oglaševanja, filma in vsakdanjega življenja nas pripelje do vprašanja, kaj sploh je umetnost v tej dobi »nove nepreglednosti«, kot je sodoben čas opisal nemški filozof Jürgen Habermas.