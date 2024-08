Ocenjujemo: Berlinde De Bruyckere: Mesto zatočišča III

V nadaljevanju preberite:

Tokratna razstava ima za naslov in temo zatočišče, varen kraj, kamor se lahko zateče begunec ali druga preganjana oseba. Naslov je citat pesmi Nicka Cava in temu motivu je pridružena ideja varuhov ali zaščitnikov, ki so v tem primeru predstavljeni z liki lebdečih angelskih bitij, ravno tako fragmentiranih in odetih v ponjave, umeščeni so znotraj cerkvenega ladijskega prostora, visoko nad gledalcem ter napol prekriti z blagom.