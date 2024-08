Starodavni Dunhuang več stoletij pred Evropo

V nadaljevanju preberite:

V oazi Dunhuang, ki je na robu puščave Gobi nekoč stala na znameniti svilni poti ter Kitajsko tako povezovala s Sredozemljem, najdemo jame Mogao oziroma jame tisoč Bud. Gre za monumentalni sistem več kot 500 templjev, ki je skoraj 900 let ostal zapečaten, zdaj pa razkriva osupljivo bogastvo rokopisov in umetnin. Zanimanje javnosti so jame ponovno vzbudile konec 19. in v začetku 20. stoletja, še posebej leta 1900 z odkritjem tako imenovane knjižnične jame, zazidane v 11. stoletju in zapolnjene z neverjetnim številom rokopisov, datiranih od 5. do 11. stoletja.