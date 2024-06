Ocenjujemo: Mladen Stropnik: adijo pecivo

V nadaljevanju preberite:

Delovanje Mladena Stropnika bi lahko opredelili tudi z njegovim skoraj popolnim nasprotovanjem monumentalni impozantnosti ali detajlirani, natančni izdelavi umetniških objektov, saj lahko v njegovem raznolikem opusu zasledimo skoraj izključno dela manjšega formata, skrajno krhke, subtilne kolaže, fragmentarne risbe, sestavljene predmete in asemblaže. Z njimi ta avtor, za katerega so značilni raznoliki pristopi k obravnavanju tem, kot so denimo smrt, spolnost, intima ali prijateljstvo, ustvarja vizualne fragmente, ki se z gledalčevo interpretacijo prelevijo v izvirne in povedne umetnine.