Od cenzuriranega delavca do psa čuvaja

V Galeriji Jakopič v Ljubljani so prvo polovico leta namenili fotoreportaži v slovenskem tisku ter množici strokovnih sodelavcev, katerih ambicija je vzpostavitev doslej pogrešanega nacionalnega kanona razvoja te zvrsti novinarske fotografije. Namreč, v obliki serije treh razstav in izi­da štirih vzporednih publikacij. Za uvod so pripravili natanko to – Uvod, obiskovalcu razstav, ki si bodo sledile do junija, kot tri ključne točke pri takšnem zgodovinjenju ponujajo še teme Identiteta, Moč in Vsakdanje.