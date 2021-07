Od spektakla do intimnih formatov

V nadaljevanju preberite:

Festival sodobne umetnosti Art Stays Ptuj znova spreminja v našo osrednjo ­poletno destinacijo za likovno oziroma vizualno umetnost. Direktorja te manifestacije, umetniški par Jernej Forbici in Marika Vicari, sta lani pripravila festival z motom No more silence – Brez tišine, letos pa je osnovno vodilo struktura, ki naj bi nam omogočila, da na svet pogledamo iz drugačnih perspektiv. Tudi tokrat smo videli nekaj vizualne ekstravagance, med drugimi je na uvodnem večeru za to poskrbela ruska umetnica Sasha Frolova, sicer pa letos prevladujejo dela manjših dimenzij, v ospredju je kiparstvo, nekaj je tudi interaktivnih postavitev, poudarkov na taktilnosti objektov ter kinetičnih izpeljav.