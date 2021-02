Odnos med črto in besedo

V nadaljevanju preberite:



- Luka Seme je ilustrator in oblikovalec, ki je ustvarjal za časopis Tribuna, kot oblikovalec služboval pri založbi Didakta, zdaj pa snuje naslovnice Objektiva in avtorske ilustracije, ki humorno spajajo na videz nezdružljive elemente.



- »Cilj časopisne naslovnice je, da čim hitreje pritegne bralčevo pozornost, in menim, da je ilustracija v tem uspešnejša od besedila; dober primer so ilustracije Christopha Niemanna,« meni Seme.



- Ob tem Seme dodaja, da sta »področji oblikovanja in ilustracije veliko bolj povezani, kot se zdi na prvi pogled, zato je znanje oblikovanja in tipografije za ilustratorja ključno, tudi če teksta ne oblikuje in ne postavlja sam«.