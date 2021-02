Podobe razčlovečenja

V nadaljevanju preberite:



- Zbirni center za migrante in begunce Moria na otoku Lezbos velja za največji, pa tudi najbolj prenatrpan grški center, tam so lani bivali ljudje iz več kot sedemdesetih držav (čeprav je bil center sprva predviden za nekaj tisoč ljudi, jih je sprejel kar 12 tisoč).



- Da bi opozorila na strahotno dehumanizacijo in zahtevala spremembe, sta se nizozemska fotourednica Noemí in afganistanski begunec Amir H. Z., živeč v centru Moria, lanskega avgusta lotila projekta Now You See Me Moria. Kmalu zatem je v Morii izbruhnil uničujoč požar.



- Z odlomki pisma, ki so ga grške oblasti po požaru namenile prebivalcem Morie, in fotografijami centra so se lotili kampanje, ki je k sodelovanju vabila oblikovalce iz 27 evropskih držav. Več kot petsto jih je ustvarilo plakate, ki opozarjajo na neznosne razmere in pozivajo k evakuaciji centra ter sistemskim spremembam.