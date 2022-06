Poletje v Cukrarni: v znamenju ženske ustvarjalnosti

Poleti bodo ženske in njihovo ustvarjanje v Cukrarni dobile prav posebno mesto. Vprašanja identitete, spola, feminizma, prikaz in zastopanje umetnic v umetniškem sistemu so glavne družbene tematike dveh razstav: Vračanje pogleda, ki prinaša izsek ustvarjalnih procesov in praks skoraj šestdesetih slovenskih ali na Slovenskem delujočih sodobnih umetnic od devetdesetih let prejšnjega stoletja do danes, ter Praskanje za zlatom Mete Grgurevič, ki je nekakšen odsev umetničinega zanimanja za človeško odgovornost do družbenega in naravnega okolja.

Vračanje pogleda FOTO: Nik Rovan

Vračanje pogleda FOTO: Blaž Gutman

Vračanje pogleda nagovarja raznolike skupine javnosti

»Razstava je zaokrožen, nikakor pa ne zaključen pogled na sodobno umetnost zadnjih tridesetih let, ki so jo na razstavi predstavljene umetnice odločilno zaznamovale. Nekatere teme in mediji na razstavi niso dobili svojega prostora, ker jih je preprosto preveč – slovensko umetniško prizorišče ima namreč veliko odličnih umetnic,« je o snovanju razstave povedala Alenka Gregorič, umetniška vodja Cukrarne in ena izmed kustosinj razstave.

Tematsko so kustosinje Alenka Gregorič, Alenka Trebušak, Mara Anjoli Vujić in Mateja Podlesnik razstavo oblikovale v štiri vodilne sklope: ti zajemajo dela, ki se osredotočajo na urbano in naravno krajino, na telo oz. figuro, na umetnostni sistem in na družbenopolitično okolje; prostorsko postavitev pa so ustvarile v »smeri pogleda«, ki naj bi kar najbolje poudaril posamezne likovne, vsebinske in konceptualne povezave med avtoricami. »Smer pogleda«, na kar namiguje tudi naslov razstave, odpira večna vprašanja o pogledih na žensko – kdo gleda in kdo je predmet pogleda, kdo je tisti, ki se sooča s pogledom drugega.

58 umetnic in umetniških kolektivov Nika Autor, Lela B. Njatin, Uršula Berlot Pompe, Suzana Brborović, Mateja Bučar, Jasmina Cibic, Lea Culetto, Dragica Čadež, Špela Čadež, Ksenija Čerče, Tina Dobrajc, Eclipse, Elena Fajt, Feminalz/Tatovi podob, Meta Grgurevič, Olja Grubić, Sanela Jahić, Duša Jesih, Andrea Knezović, Metka Krašovec, Ema Kugler, Tanja Lažetić, Maja Licul, Polonca Lovšin, Aprilija Lužar, Sanja Nešković Peršin, Špela Petrič, Irena Pivka, Marjetica Potrč, Alenka Pirman, Nataša Prosenc Stearns, Marija Mojca Pungerčar, Nataša Ribič, Lina Rica, Rene Rusjan, Maruša Sagadin, Duba Sambolec, Ana Sluga, Mojca Smerdu, Maja Smrekar, Saša Spačal, Zora Stančič, Robertina Šebjanič, Nika Špan, Apolonija Šušteršič, Neja Tomšič, Polona Tratnik, Milena Usenik, Aleksandra Vajd, Petra Varl, Kamila Volčanšek, Tanja Vujinović, Irena Z. Tomažin, Joni Zakonjšek, Mojca Zlokarnik, Zdenka Žido, Nataša Živković in Janja Žvegelj – to je oseminpetdeset ženskih imen in umetniških kolektivov v slovenski sodobni umetnosti, ki so z ustvarjalnimi procesi in praksami zaznamovali del obdobja po letu 1990. Razstava bo v Cukrarni na ogled do 21. avgusta 2022. VEČ INFORMACIJ O RAZSTAVI

Praskanje za zlatom – zgodba o iskanju zlata

Ustvarjanje Mete Grgurevič združuje znanje s področja mehanike in elektronike s poljem sodobne umetnosti. Umetnica že od leta 2013 svoje zanimanje za sisteme, ki se gibljejo ali izrabljajo svetlobne učinke za vzpostavljanje iluzije gibanja, prevaja v kinetične objekte.

Praskanje za zlatom FOTO: Blaž Gutman

Predstavitev razstavnega projekta Praskanje za zlatom začne s prikazom pol milimetra velikega zrna zlata.

Rdeča vsebinska nit projekta je aktualna zgodba o iskanju zlata, je zgodba o sodobnem alkimizmu, v kateri vsak izmed šestih objektov instalacije govori o delčku umetničine izkušnje znotraj procesa pridobivanja zlata, pri čemer je vlogo »rudnika« odigralo več sto odsluženih mobilnih telefonov.

V razstavnem projektu Mete Grgurevič gre v prvi vrsti iskati željo po procesualnem in performativnem raziskovanju tistega, kar se skriva pod površino.

Razstava bo v Cukrarni na ogled do 28. avgusta 2022. VEČ INFORMACIJ O RAZSTAVI

Naročnik oglasne vsebine je Muzej in galerije mesta Ljubljane – Cukrarna