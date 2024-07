Pozivi proti privatizaciji sodobne umetnosti

V nadaljevanju preberite:

»Obnova se bo začela čez leto dni, zaposleni pa še vedno ne vedo, kje bodo delali in pod kakšnimi pogoji. Ministrstvo za kulturo nam je zagotovilo, da so proučili vse možnosti in druge rešitve ni, a dokazov o tem z nami nočejo deliti. Prav tako so nam zagotovili, da bodo ob ponovnem odprtju vsi zaposleni s pogodbami za nedoločen čas prejeli delovno mesto, ki ustreza prejšnjemu, a tega nočejo podpisati. Česa se bojijo, če tako samozavestno trdijo, da bodo ostali zaposleni v matični instituciji?« je za Le Monde povedala predstavnica Nacionalnega združenja sindikatov Rose-Marie Stolberg.