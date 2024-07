Več kot 6000 del z vzhoda in zahoda – od Rembrandta do porcelana

V nadaljevanju preberite:

Calouste Gulbenkian je za časa življenja zbral več kot 6000 del, od katerih jih je približno tisoč stalno razstavljenih v muzeju. Pogovarjali smo se z njegovim direktorjem Antóniem Felipejem Pimentelom, leta 1959 rojenim doktorjem umetnostne zgodovine in avtorjem velikega števila znanstvenih in strokovnih del, nekdanjim dekanom in sedanjim profesorjem na Univerzi v Coimbri. Preden je postal direktor Muzeja Calousta Gulbenkiana, je deloval kot direktor Nacionalnega muzeja antične umetnosti v Lizboni, največjega muzeja na Portugalskem.