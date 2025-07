V nadaljevanju preberite:

Včeraj se je s performansom Iz prahu zemlje (From the Dust of the Earth) francoskega plesalca in koreografa Juliena Klopfenstei­na na Ptuju začel­ festival sodobne umetnosti Art Stays. Tema tokratne edicije je Prah: Kajti prah si in v prah se boš vrnil, s čimer direktorja festivala Jernej Forbici in Marika Vicari nadaljujeta razmislek o odnosu med človekom in okoljem, pri čemer upoštevata tako njegove možnosti kot ranljivosti.