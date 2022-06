Preplet tendenc, umetnikov in obdobij

V nadaljevanju preberite:

Afiniteto do umetnosti je Heidi Goëss-Horten tako rekoč podedovala. Njen oče je bil poklicni graver, ki je v prostem času slikal portrete in pokrajine (nekatera njegova dela so umeščena v omenjeno zbirko), ob tem pa za slikarstvo navdušil tudi hčer, ki je sčasoma prav tako poprijela za čopiče.

Kadar Heidi Goëss-Horten biva na obali Vrbskega jezera, preživlja dni tudi v ateljeju, kjer slika, toda njeno navdušenje se je iz ustvarjanja umetnosti ob srečanju z njenim prvim možem Helmutom Hortenom razlilo še dlje – v dolgoletno zbirateljstvo.

Ob njuni poroki leta 1966 so stene njunega doma v Düsseldorfu krasila umetniška dela, slike Pabla Picassa, Emila Noldeja, Marca Chagalla, Lucasa Cranacha in drugih so se znašle tudi v njuni vili ob Renu.